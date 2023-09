Altasciences freut sich darüber, dass sie von Virpax Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:VRPX) ("Virpax"), einem Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von nicht süchtig machenden Produkten für die Schmerzbehandlung, PTBS, Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und Virusbarriere-Indikationen spezialisiert hat, zur Durchführung präklinischer Studien zur Unterstützung der Entwicklung von quaternärem Ammonium-Palmitoylglykol-Chitosan (GCPQ, Handelsname AnQlar) ausgewählt wurden. AnQlar ist ein Nanopartikel, der dazu beitragen soll, die Verbreitung von negativ geladenen Viren wie COVID-19 und Influenza durch einen intranasalen Spray zu verhindern. Es hat sich gezeigt, dass er die Fähigkeit des Virus, sich zu replizieren, in nicht-toxischen Konzentrationen hemmt.

Das Projekt, das sich seit 2022 in der Entwicklung befindet, hat bisher den Abschluss der Sicherheitsbewertung bei intranasaler Verabreichung am präklinischen Standort von Altasciences in Columbia, MO, gesehen. Eine kardiovaskuläre Studie wurde auch in der präklinischen Einrichtung von Altasciences in Scranton, PA, durchgeführt.

Die bioanalytische Probenanalyse für die GLP-Studien läuft derzeit. "Wir freuen uns sehr über die erneute Zusammenarbeit mit Virpax und sind mit dem Verlauf unserer Studien zufrieden. Der letzte Schritt für dieses Programm wird eine bioanalytische Probenanalyse sein. Sobald die Proben validiert sind, wird das IND-Paket abgeschlossen", sagte Kyle Klepner, Senior Scientist, Study Director, Safety Assessment, Altasciences.

Steve Mason, Co-Chief Operating Officer, Altasciences, fügte hinzu: "Die Entwicklung von AnQlar als Behandlungsmethode könnte, wenn sie erfolgreich ist, ein großer Fortschritt bei der Verhinderung der Ausbreitung von Grippe und ähnlichen Viren sein. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Virpax in naher Zukunft."

Dr. Sheila Mathias PhD, Chief Scientific Officer, Virpax, sagte ebenfalls über das Projekt: "Unsere Zusammenarbeit mit Altasciences im letzten Jahr war sowohl äußerst produktiv als auch lohnend und hat zu greifbaren Ergebnissen geführt. Die nicht-klinische Unterstützung, die wir erhalten haben, war entscheidend für den Fortschritt dieses Projekts.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für Präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen Präklinische Sicherheitstests, Klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie altasciences.com.

Über Virpax

Virpax entwickelt Markenprodukte zur Schmerzbehandlung, die nicht süchtig machen, und nutzt dabei seine eigenen Technologien zur Optimierung und gezielten Freisetzung von Wirkstoffen. Virpax strebt zunächst die FDA-Zulassung für zwei verschreibungspflichtige Arzneimittelkandidaten an, die zwei verschiedene patentierte Plattformen zur Freisetzung von Wirkstoffen nutzen. Probudur, eine liposomale Bupivacain-Formulierung zur einmaligen Injektion, die für die Behandlung von postoperativen Schmerzen entwickelt wird, und Envelta, eine intranasale Enkephalin-Formulierung mit molekularer Hülle, die für die Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen entwickelt wird, einschließlich Schmerzen im Zusammenhang mit Krebs.

Virpax nutzt seine intranasale molekulare Hüllentechnologie (MET) auch zur Entwicklung von zwei weiteren Produktkandidaten. PES200 ist ein Produktkandidat, der für die Behandlung von PTBS entwickelt wird, und NobrXiol, ein Produktkandidat, der für die nasale Verabreichung von Cannabidiol (CBD) in pharmazeutischer Qualität für die Behandlung der seltenen pädiatrischen Epilepsie entwickelt wird.

Nachdem Virpax kürzlich die weltweiten Rechte an NobrXiol erworben hat, verfügt das Unternehmen über wettbewerbsfähige kooperative Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen (CRADAs) für alle drei seiner verschreibungspflichtigen Arzneimittelkandidaten, zwei mit den National Institutes of Health (NIH) und eine mit dem Verteidigungsministerium (DOD). Virpax bemüht sich derzeit um die Zulassung von zwei nicht verschreibungspflichtigen Produktkandidaten: AnQlar, das zur Hemmung der Replikation von Influenza- oder SARS-CoV-2-Viren entwickelt wird, und Epoladerm, eine topische Diclofenac-Spray-Filmformulierung, die zur Behandlung von Schmerzen im Zusammenhang mit Osteoarthritis entwickelt wird.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte virpaxpharma.com und folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230921078670/de/

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

+1 514 601-9763

jcabana@altasciences.com

Virpax Medien:

Robert Cavosi

RooneyPartners

rcavosi@rooneypartners.com

(646) 638-9891