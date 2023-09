Leverkusen - Am 1. Gruppenspieltag der Europa League hat Bayer Leverkusen gegen den BK Häcken 4:0 gewonnen. Damit erringt Leverkusen den ersten Platz der Gruppe H, der BK Häcken landet am Tabellenende.



Bayer 04 dominierte die Partie von Beginn an, die Schweden konnten hingegen nur selten der Werkself gefährlich werden. Für Leverkusen trafen Florian Wirtz (10.), Amine Adli (16.), Victor Boniface (66.) und Jonas Hofmann (70. Minute). Die weiteren Ergebnisse: Union Saint-Gilloise - Toulouse FC 1:1; LASK - Liverpool FC 1:3; Stade Rennais - Maccabi Haifa 3:0; Panathinaikos - Villarreal CF 2:0; FC Sheriff - AS Rom 1:2; Servette FC - Slavia Praha 0:2; Qarabag FK - Molde FK 1:0.

