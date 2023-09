Piräus - Am 1. Gruppenspieltag der Europa League hat der SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus XX:XX gewonnen. Freiburg liegt damit auf Platz zwei der Gruppe A, Olympiakos auf Platz drei.



Roland Sallai traf für die Breisgauer bereits in der 9. Minute. Mit einer gehörigen Portion Glück konnte Freiburg die Führung bis zur 40. Minute halten, als Ayoub El Kaabi ausglich. Vincenzo Grifo konnte dann einen Foulelfmeter verwandeln (45.+7), doch erneut glich Kaabi aus (75. Minute). Erst in der 86. Minute sicherte Maximilian Philipp den Freiburgern den Sieg.



Die weiteren Ergebnisse: West Ham United - TSC Backa Topola 3:1; Ajax Amsterdam - Olympique Marseille 3:3; Brighton & Hove Albion - AEK Athen 2:3; Sparta Prag - Aris Limassol 3:2; Rangers FC - Betis Sevilla 1:0; Atalanta - Raków Czestochowa 2:0; Sturm Graz - Sporting CP 1:2.

