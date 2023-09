Aus den türkischen Anbaugebieten für Feigen steht in diesem Jahr witterungsbedingt ein schmaleres Angebot zur Verfügung. Folglich sind die Preise hoch und die Werbeaktivität im deutschen Lebensmitteleinzelhandel verhalten. Das kühle und regnerische Frühjahr, sowie die Sommerhitze lassen die Erntemengen an türkischen Feigen in dieser Saison geringer ausfallen....

Den vollständigen Artikel lesen ...