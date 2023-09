In Frankreich begann die Ernte 2023 der Chasselas-de-Moissac-Tafeltrauben mit geschützter Ursprungsangabe am 23. August. Chasselas de Moissac war das erste Frischfrucht, die mit der Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) ausgezeichnet wurde und seit 2017 in dem Nationalen Inventar des immateriellen Kulturerbes aufgeführt ist. Foto © Chasselas-de-Moissac AOC Wie...

