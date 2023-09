Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Glarner Kantonalbank erhält «Fair-ON-Pay Advanced»-Zertifizierung für Lohngleichheit



22.09.2023





Glarus, 22. September 2023 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) erhält erneut eine Auszeichnung für die umgesetzten Lohngleichheitsstandards. Das Zertifikat «Fair-ON-Pay Advanced» zeichnet die Bank als faire Arbeitgeberin aus und würdigt ihr nachhaltiges Engagement für die Lohngleichheit zwischen Frauen und Männern. Bereits im Jahr 2021 erlangte die GLKB die «Fair-ON-Pay»-Zertifizierung. Nun wurde ihr von der SGS Société Générale de Surveillance und der Comp-On AG, HR Solutions sogar das Zertifikat «Fair-ON-Pay Advanced» verliehen, welches auf der Einhaltung anspruchsvollerer Vorgaben beruht. "Wir sind stolz darauf, die Fair-ON-Pay Advanced»-Zertifizierung zu erhalten. Sie ist ein weiterer Meilenstein in unserem steten Bemühen, ein solides, wettbewerbsfähiges Vergütungsmodell zu entwickeln, das sich an den Fähigkeiten und der Leistung orientiert und gleichzeitig gleichen Lohn für gleiche Arbeit gewährleistet", so Sven Wiederkehr, CEO der GLKB. Die GLKB legt grossen Wert darauf, dass die Vergütung jederzeit auf der Grundlage objektiver Kriterien wie dem Qualifikations- und Erfahrungsniveau, der übertragenen Verantwortung, dem Ergebnisbeitrag sowie den Benchmarks des lokalen Arbeitsmarktes und im Einklang mit der bankinternen Vergütungspolitik festgelegt wird. Um eine gerechte Behandlung zu gewährleisten, werden die Gehaltsstruktur und allfällige Unterschiede zwischen Frauen und Männern in gleichen Positionen und auf gleichen Qualifikationsniveaus jährlich analysiert und eventuell erforderliche Änderungen durchgesetzt. Die Bank beabsichtigt, diese Überprüfung auch künftig periodisch vornehmen zu lassen.



