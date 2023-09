Der pharmazeutische Einzelhandelskonzern CVS Health Corp. (ISIN: US1266501006, NYSE: CVS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,605 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 1. November 2023 (Record day: 20. Oktober 2023). Mitte Dezember 2022 wurde die Dividende gegenüber dem Vorquartal (55 US-Cents) um 10 Prozent erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,42 US-Dollar ausgeschüttet. Die ...

