Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0653 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel knapp über seinem am Vortag markierten halbjährigen Tiefstand notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0653 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Gegenüber dem Franken notiert der Euro derzeit zu 0,9641 Franken und damit praktisch unverändert gegenüber Donnerstagabend. Noch am Donnerstagmorgen kostete ein Euro mit 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...