Noch nie sind die Modulpreise in so kurzer Zeit so stark gesunken. Ein Grund dafür ist die "Modulschwemme" an in Lagerhallen befindlichen Modulen in Europa, sagt pvXchange Gründer und Geschäftsführer Martin Schachinger im Modulpreisindex.Wir alle fragen uns seit geraumer Zeit: wie weit können die Photovoltaik-Modulpreise noch heruntergehen, bevor der Boden endlich erreicht ist? Offenbar geht da noch einiges, denn auch diesen Monat sind alle Preise erneut gefallen. Der Preiskorrektur hat sogar nochmals Fahrt aufgenommen - im Schnitt wurden die Preise in allen Modulkategorien um etwa 10 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...