Der EuroStoxx50 verliert am späten Vormittag 0,29 Prozent auf 4200,35 Punkte.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag erneut geschwächelt. Damit hielt die Enttäuschung über die US-Notenbanksitzung an. Die Währungshüter hatten zur Wochenmitte Hoffnungen auf eine baldige Zinswende einen Strich durch die Rechnungen gemacht und damit an den beiden Vortagen Verluste an der Wall Street ausgelöst. «Der Zinshöchststand ist nahe...

