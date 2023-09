Der Euro ist am Freitag erneut auf einen halbjährigen Tiefstand gefallen. Am Vormittag sank die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0615 US-Dollar.Frankfurt - Der Euro ist am Freitag erneut auf einen halbjährigen Tiefstand gefallen. Am Vormittag sank die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0615 US-Dollar. Sie kostete damit so wenig wie zuletzt im März. Am Mittag lag der Kurs dann wieder etwas höher bei 1,0637 Dollar. Gegenüber dem Franken notiert der Euro derzeit bei 0,9644 Franken und damit praktisch unverändert gegenüber dem Frühgeschäft.

