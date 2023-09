Ein Hybridprojekt in Bayern mit einer Gesamtleistung von 23,5 Megawatt vereint die Kraft von Wind und Sonne. Iqony Solar Energy hat dafür drei Solarparks an einem bestehenden Windpark installiert. Der Würzburger Solardienstleister Iqony Solar Energy Solutions (SENS), eine Tochtergesellschaft der Essener Iqony GmbH, hat einen Solar-Wind-Hybridpark in der Gemeinde Deining im Südosten Bayerns fertiggestellt. Dort hatte der Regensburger Projektierer Windpower GmbH den EPC-Dienstleister SENS mit dem ...

