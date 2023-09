Gut 1 GW betrug der Nettozubau an Photovoltaik-Leistung im August 2023. Das ist etwas weniger als in den Vormonaten. Der Trend bei der Windenergie zeigt deutlich nach unten. Hier kamen im August nur 156 MW zusammen. Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur erreichte der Photovoltaik-Ausbau im August 2023 in Deutschland eine Leistung von 1.056 MW. Damit hat sich der Solar-Zubau im Vergleich zu den starken Vormonaten etwas verlangsamt. Im Juli 2023 betrug dieser noch 1.317 MW. Der Solarserver hatte zuvor ...

