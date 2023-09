Teilen: GBP schwächte sich aufgrund der unveränderten BoE-Entscheidung ab. Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für das Pfund Sterling. EUR/GBP kann sich nun bis zur BoE-Sitzung am 2. November in einer Spanne von 0,86-0,87 bewegen Es besteht immer noch die Chance auf eine letzte Zinserhöhung auf der BoE-Sitzung am 2. November. Das bedeutet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...