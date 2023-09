Während wir völlig selbstverständlich in Kauf nehmen, dass ein Handwerker aktuell mehr kostet und Energie- und Materialkosten steigen, sehen sich Bäuerinnen und Bauern de facto zusätzlich mit einer Lohnkürzung konfrontiert.Ja, ich lese das Coop Magazin. Auch die Migroszeitung und das "Öise Lade"-Heft, das es in unserem viel geschätzten Volg immer noch gibt und mit seinen "Lug Büsi, wases wieder Neus git!" - Werbungen eine Zeit heraufbeschwört, in der Frauen noch unkommentiert Büsis waren und eine Stalden-Schoggicrème mit Büchsen Birnen unter dem Namen "Belle Hélène" als gestandenes Dessert - Rezept angepriesen wurde.

