München - Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern und überschattet von sinkenden Umfragewerten hat die CSU am Samstagvormittag einen eintägigen Parteitag gestartet. Parteichef Markus Söder will sich selbst wie auch den gesamten Parteivorstand im Amt bestätigen lassen und mit einer voraussichtlich kämpferischen Rede Aufmerksamkeit im Wahlkampf bekommen, als Gastredner wird außerdem CDU-Chef Friedrich Merz erwartet.



Pro forma soll zudem eine Wahlempfehlung diskutiert und beschlossen werden, in der wichtige Punkte aus dem Wahlprogramm noch einmal zusammengefasst sind. In mehreren Umfragen war die CSU in den letzten Wochen auf 36 Prozent abgesackt, was noch einmal weniger als die schon für bayerische Verhältnisse historisch niedrigen 37,2 Prozent bei der letzten Landtagswahl 2018 waren. Die Freien Wähler hingegen konnten von der Aufregung um die Aiwanger-Affäre offensichtlich nur profitieren und kletterten in den Umfragen auf bis zu 17 Prozent, die AfD ist stabil bei bis zu 14 Prozent.

Megatrend Künstliche Intelligenz Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet! Wir zeigen Ihnen 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Hier klicken