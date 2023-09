Die Fed-Entscheidung hat direkte Konsequenzen. Eine schnelle Zinssenkungsphase sieht die amerikanische Notenbank nicht, was für viele Spekulationen im FinTech Sektor am Aktienmarkt wieder Gegenwind bedeutet.Die Entscheidung der Federal Reserve war ein Rückschlag für Affirm (US00827B1061). Die Bullen hatten die in den Keller geprügelten Aktien des FinTech vor der Sitzung um mehr als 80 % in die Höhe getrieben. Und das, obwohl die Gesellschaft erst im August deutlich machte, dass man in den kommenden Monaten weiterhin mit starkem Gegenwind rechnet, da ...

