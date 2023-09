Volkswagen-Aktien ISIN: DE0007664039 konnten im Wochenverlauf 4,26 Prozent an Wert zulegen. Damit war der Autobauer aus Wolfsburg in KW 38 bester Wert im DAX in. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 114,48 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf bei 114,84 Euro notiert. Die Aktie hat am Freitag mit dem Anstieg über eine Widerstandslinie ein frisches Kaufsignal geliefert, theoretisch wäre der Weg jetzt bis zur fallenden Durchschnittslinie ...

