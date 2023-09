Gewinnmitnahmen drückten den Kurs der Uranium Energy-Aktie ISIN: US9168961038 auf Tradegate unter den Stoppkurs, von maximal 54,60 Prozent Aktiengewinn bleiben über 40 Prozent übrig. Ausgehend von einem Tief bei 4,5005 Euro gab es eine starke Gegenreaktion, am Freitag konnte man kurzzeitig wieder Kurse über 5,00 Euro sehen. An der Nasdaq hat das Handelsvolumen in den letzten acht Handelstagen allerdings stark angezogen und das könnte ein Hinweis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...