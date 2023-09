Die Direktorin des Spitaldachverbands H+ liebäugelt mit der Idee der Einheitskrankenkasse. "Der Leidensdruck ist so gross, dass eine Revolution unausweichlich scheint", so Anne-Geneviève Bütikofer.Bern - Die Direktorin des Spitaldachverbands H+ liebäugelt mit der Idee der Einheitskrankenkasse. «Der Leidensdruck ist so gross, dass eine Revolution unausweichlich scheint», so Anne-Geneviève Bütikofer. Sie sage zwar nicht, dass die Einheitskrankenkasse der richtige Weg sei. «Aber sie ist eine Überlegung wert», so Bütikofer im Interview mit dem «SonntagsBlick». «Wenn 2,5...

Den vollständigen Artikel lesen ...