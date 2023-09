Bernd Wünsche (Gurupress.de) - FREYR Battery hat sich in den vergangenen Wochen an den Börsen auf eine weitere Abwärtsfahrt eingestellt. In den zurückliegenden fünf Tagen ging es nun um -10,6 % abwärts. Immerhin gewann FREYR Battery am Freitag noch einmal 2,5 % dazu. Dennoch zweifeln die Beobachter kurzfristig daran, dass FREYR Battery direkt wieder den Anschluss an steigende Kurse schaffen kann. Die Nachrichtenlage in der vergangenen Woche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...