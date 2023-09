Leverkusen - Am 5. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen gegen Heidenheim mit 4:1 gewonnen. Es sah nicht die ganze Zeit nach einer erneuten spektakulären Leistung der Werkself aus, nachdem Victor Boniface in der 9. Minute vorgelegt hatte passierte lange nicht viel, und Eren Dinkçi konnte in der 58. Minute sogar für die Gäste aus dem Süden ausgleichen.



Danach war Leverkusen merklich irritiert, brauchte aber nur wenige Minuten um sich zu fangen und es ging Schlag auf Schlag: Jonas Hofmann traf in der 63., wieder Victor Boniface in der 75. per Foulelfmeter und Amine Adli in der 83. Minute noch einmal regulär. Leverkusen positioniert sich damit auf Rang 2 der Tabelle, punktgleich mit den Bayern, Heidenheim rutscht auf Platz 13.

