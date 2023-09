MorphoSys-Aktien ISIN: DE0006632003 gehören in der vergangenen Handelswoche mit einem Minus von 8,19 Prozent zu den größten Verlierern im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 28,26 Euro, das Wochentief wurde im Tagesverlauf mit einem Kurs von 27,90 Euro auf Xetra notiert. Genaugenommen bewegt sich das biopharmazeutische Unternehmen aus Planegg bei München seit Juni in einer volatilen Seitwärtsbewegung, wobei die Unterstützung ...

