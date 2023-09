Porsche-Aktien ISIN: DE000PAG9113 setzten auch in der vergangenen Handelswoche ihren jüngsten Abwärtstrend fort, der nach einem Hoch bei 102,45 Euro am 11. September begonnen hat. Mit einem Wochenverlust von 6,20 Prozent gehörte der Stuttgarter Luxuswagenhersteller zu den schwächsten Titeln im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 92,96 Euro. Das Wochentief, das gleichzeitig auch das Jahrestief war, wurde am Donnerstag mit einem ...

