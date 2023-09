Der brasilianische Verband der Erzeuger und Exporteure von Obst und Folgeprodukten (Abrafrutas) nahm an der Asia Fruit Logistica teil, eine der größten Messen für Frisch- und Agrarprodukte in Asien. Die Teilnahme Brasiliens an der Asia Fruit Logistica spiegelt das wachsende Interesse und die Bedeutung des Landes in der globalen Obst- und Agrarproduktindustrie wider. Rechts im...

Den vollständigen Artikel lesen ...