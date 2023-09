Die Port of Rotterdam Authority und die Maritime and Port Authority of Singapore sowie 20 Partner im Green & Digital Shipping Corridor arbeiten daran, die Emissionen der Schifffahrt zwischen Rotterdam und Singapur bis 2030 um 20 bis 30 % zu senken. Vereinbart wurde dies im Rahmen des dritten Green-Corridor-Workshops, der vergangene Woche in Rotterdam stattfand. Foto © Port of...

Den vollständigen Artikel lesen ...