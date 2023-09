Knapp 2.800 wahlberechtigte Einwohner der Gemeinde Straßkirchen waren in einem Bürgerentscheid aufgerufen, über die geplante Batteriemontage von BMW in dem Dorf abzustimmen. Das Ergebnis fiel eindeutiger aus als zuvor angenommen. Die Bürgerinnen und Bürger von Straßkirchen in Niederbayern haben den Weg für das neue Batterie-Montagewerk von BMW freigemacht. Bei einem Bürgerentscheid stimmten über 75 Prozent für die Ansiedlung des Autobauers, der in ...

