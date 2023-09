Robeco meldet die Ernennung von Nick King zum Head of Exchange Traded Funds (ETFs) mit Wirkung ab Oktober 2023.Rotterdam - Robeco meldet die Ernennung von Nick King zum Head of Exchange Traded Funds (ETFs) mit Wirkung ab Oktober 2023. Im Rahmen der Strategie 2021-2025 plant Robeco, sein derzeitiges Anlageangebot um eine ETF-Plattform zu erweitern. Nick King bringt wertvolle Erfahrungen in seine neue Rolle bei Robeco ein. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Fidelity International und BlackRock inne...

