Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) begrüßt die neue Wallbox-Förderung des Bundesverkehrsministerium, sieht aber in "wichtigen Details" einen Bedarf für Änderungen. Am morgigen Dienstag, den 26. September, startet das neue Förderprogramm für die Kombination von Wallbox, Photovoltaik-Anlage und Batterie. Angesichts der Förderhöhe von bis zu 10.200 Euro (bei Anschaffungskosten für Wallbox, Solar-Anlage und Batterien von in Summe rund 23.000 Euro) und des Gesamtbudgets von 500 Millionen Euro wird ...

