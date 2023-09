Die LG Energy Solution will ab November den neuen Heimspeicher enblock E in Deutschland vermarkten. Italien, Großbritannien und andere europäische Länder sollen später folgen. Der Name "enblock" soll zu einer neuen Marke im Heimspeicher-Angebot der LG Energy Solution werden, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der neuen Heimspeicher-Reihe soll erstmals bei LG die Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) zum Einsatz kommen. Laut Firmenangaben soll die neue Speichergeneration eine um 40 Prozent höhere ...

