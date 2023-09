Kiew - Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, hat bestätigt, dass die ersten von den USA zugesagten Abrams-Kampfpanzer bereits in der Ukraine eingetroffen sind. Sie würden nun auf den Einsatz vorbereitet, schrieb Selenskyj am Montag auf Telegramm.



Die USA hatten im Januar die Lieferung von insgesamt 31 Kampfpanzer dieses Typs aus Industriebeständen angekündigt. Zuvor hatte die Bundesregierung der Bereitstellung von Panzern aus deutscher Produktion an die Streitkräfte der Ukraine nur unter der Voraussetzung zugestimmt, dass auch die US-Regierung Kampfpanzer liefern wird. Bei Selenskyjs Besuch in Washington vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Joe Biden weitere Unterstützung zugesagt und erklärt, der Ukraine zusätzliche Waffen und Hilfsgüter im Wert von 325 Millionen US-Dollar zu übergeben.

