So billig wie im Moment waren PV-Module noch nie zu haben, bilanziert Martin Schachinger von pvXchange in seinem monatlichen Marktkommentar. Die Preise lägen oft unter den Produktionskosten. Schachinger rechnet mit einer Marktbereinigung. "Noch niemals seit Beginn der Aufzeichnungen gingen die Preise innerhalb so kurzer Zeit so deutlich in den Keller", heißt es in Schachingers monatlichem Marktkommentar. Im September 2023 sind die Photovoltaik-Modulpreise im Schnitt um etwa 10 Prozent gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...