Das Forschungsteam führt Experimente zum Nachweis der Machbarkeit an Kernproben durch, um einen ersten Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in Salzstöcken in Kanada zu entwickeln und durchzuführen

25. September 2023

Vancouver, British Columbia - Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX | OTC: VTECF | FRA: AA3) ("Vortex" bzw. das "Unternehmen") freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass eine Sponsoring-Vereinbarung mit der University of Alberta ("U of A") über die gemeinsame Forschungsarbeit geschlossen wurde, um das Robinsons River Salt Project in Neufundland und Labrador, Kanada, voranzutreiben. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat Vortex zugesagt, Barzahlungen und wesentliche Sachleistungen über einen Zeitraum von zwei Jahren zu leisten und die U of A mit Kernproben aus dem Robinsons River Salt Project zu versorgen. Im Gegenzug hat sich die U of A bereit erklärt, Labor- und mathematische Analysen durchzuführen, um einen ersten Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in Salzstöcken im Rahmen des Robinsons River Salt Project in Kanada zu entwickeln und durchzuführen.

Der potenzielle Markt für die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen ist beträchtlich. Die geplante Forschung und Entwicklung steht im Einklang mit dem weltweiten Trend zur Dekarbonisierung und dem Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem. Es wird erwartet, dass der Wasserstoffmarkt in den kommenden Jahrzehnten aufgrund von Branchen wie Verkehr, Industrie und Stromerzeugung, die nach saubereren Energiealternativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen suchen, erheblich wachsen wird.

Aufbauend auf der aktuellen Grundlagenforschung zu Wechselwirkungen von Wasserstoff und Gestein wird das Team der U of A Abläufe und Richtlinien entwickeln, um Standorte, Konstruktionsspezifikationen und Betriebsparameter für die Wasserstoffspeicherung in den Salzkavernen zu optimieren, die beim Robinsons River Salt Project entwickelt werden sollen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Forschungsteam Nachweise der Machbarkeit an Kernproben und in Simulationsstudien durchführen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einschließung und Verunreinigung von gespeichertem Wasserstoff zu ermitteln und zu entschlüsseln. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, ein multiphysikalisches Modell zu entwickeln, um den Transport und die Reaktionen von Wasserstoff in den Kavernen vorherzusagen, die beim Robinsons River Salt Project als Funktionen von Temperatur, Druck, örtlichen Spannungen, Gesteinsstruktur und -zusammensetzung sowie Betriebsparametern der Speicherung entwickelt werden sollen.

Das auf zwei Jahre ausgelegte Projekt soll vier Forschungsphasen umfassen:

Optimierung des Tiefenintervalls der vorgeschlagenen Speicherkavernen durch Visualisierung auf Porenebene und petrophysikalische Analyse der erhaltenen Kernproben; Bewertung der Möglichkeit und des Ausmaßes des Wasserstoffverlustes durch die vorgeschlagene Kavernenwand und das Bohrloch unter Betriebsparametern durch Analyse der Labor- und Felddaten; Bewertung des Ausmaßes der Wasserstoffverunreinigung durch Messung und Modellierung geochemischer Reaktionen; und Bewertung der mechanischen Stabilität der vorgeschlagenen Kavernen durch Analyse der örtlichen Spannungsbedingungen und der mechanischen Gesteinseigenschaften unter Betriebsbedingungen in der Kaverne.

Die Projektaufgaben werden von mindestens drei Doktoranden und einem Post-Doktorand-Stipendiaten unter der Aufsicht von Dr. Hassan Deghanpour und anderen Fakultätsmitgliedern mit einschlägigem Fachwissen an der U of A durchgeführt. Dabei werden die hochmodernen Einrichtungen der U of A genutzt. Der Beitrag von Vortex zum Projekt beläuft sich auf insgesamt 300.000 CAD über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem 1. Oktober 2023. Vortex wird auch alle Sachleistungen nachverfolgen und aufzeichnen, einschließlich u. a. geologische, geophysikalische, ingenieurtechnische, Bohr-, Probenahme- und Berichterstattungsarbeiten, die im Rahmen des Robinsons River Salt Project durchgeführt werden.

Die für die vorgeschlagenen Experimente mit Wasserstoff erforderliche Laborinfrastruktur (Kernflutungssysteme, Reaktoren und Visualisierungssysteme) wurde kürzlich im Rahmen einer Subvention, die dem Forschungsteam vom Hydrogen Center of Excellence von Alberta Innovates und dem Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada gewährt wurde, entworfen und gebaut. Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden sich Vortex und die U of A aktiv um weitere Subventionen der Provinzen und des Bundes bemühen, die für Projekte mit Wasserstoff und grüner Energie in Nordamerika vergeben werden. Das Unternehmen prüft auch die Möglichkeit, bereits entwickelte Wasserstoffkavernen als Druckluftspeicher zu nutzen.

Paul Sparkes, Chief Executive Officer, sagte dazu: "Die University of Alberta ist weltweit für ihre Arbeit im Energiebereich bekannt. Mit dieser Partnerschaft steht Vortex an der Spitze der Forschung im Bereich Wasserstoff- und Energiespeicherung in Salzstockstrukturen in den atlantischen Provinzen Kanadas. Dr. Hassan Deghanpour und sein Forscherteam haben bereits Subventionen vom Hydrogen Centre of Excellence von Alberta Innovates, dem Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada und dem Mitacs Accelerate Grants Program erhalten. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einer Institution und einem Team dieses Kalibers."

Über die University of Alberta.

Die University of Alberta in Edmonton ist eine der besten Lehr- und Forschungsuniversitäten Kanadas und genießt international einen hervorragenden Ruf in den Bereichen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Kunst, Wirtschaft, Technik und Gesundheitswissenschaften. Die Universität und ihre Mitarbeitenden und Studierenden halten sich nach wie vor an das 1908 von Gründungspräsident Henry Marhsall Tory gegebene Versprechen, dass das Wissen für "Verbesserungen für das ganze Volk" eingesetzt werden soll.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt derzeit sein Robinson River Salt Project, das sich etwa 35 km Luftlinie südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador befindet, 942 Felder umfasst und sich über 23.500 Hektar erstreckt, weiter. Das Robinson River Salt Project ist sowohl für die Salz- als auch für die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen vorgesehen. Das Unternehmen untersucht dabei aktiv Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Vortex Energy Corp. ist auch im Besitz des Fire Eye Project, das sich in der Wollaston Domain im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Die Verwendung eines der folgenden Wörter wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "plant", "schätzt" und vergleichbarer Ausdrücke und Erklärungen in Zusammenhang mit Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, dienen zur Identifizierung von zukunftsgerichteten Aussagen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen bzw. Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Resultats und des zeitlichen Ablaufs solcher künftigen Ereignisse. Die vorliegende Pressemeldung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u. a. auf die Erschließung von Salzkavernen im Robinsons River Salt Project durch das Unternehmen, die Explorationspläne des Unternehmens für das Robinsons River Salt Project, die Absicht des Unternehmens und der U of A, einen ersten Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in Salzstöcken in Kanada zu entwickeln und durchzuführen, das Ziel der Forschung der U of A, die geplanten Phasen dieser Forschung und die erwarteten Ergebnisse dieser Forschung, einschließlich des Plans der U of A zur Entwicklung von Abläufen und Richtlinien zur Optimierung von Standorten, Konstruktionsspezifikationen und Betriebsparametern für die Wasserstoffspeicherung in den Salzkavernen, die im Robinsons River Salt Project entwickelt werden sollen, die Identifizierung und Lösung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Einschluss und der Verunreinigung des gespeicherten Wasserstoffs und der Entwicklung eines multiphysikalischen Modells, um den Transport und die Reaktionen von Wasserstoff in den Kavernen, die im Robinsons River Salt Project entwickelt werden sollen, als Funktionen von Temperatur, Druck, örtlichen Spannungen, Gesteinsstruktur und -zusammensetzung sowie Betriebsparametern der Speicherung vorherzusagen, die Absicht des Unternehmens, der U of A im Rahmen der Zusammenarbeit Kernproben zur Verfügung zu stellen, den potenziellen Markt für Wasserstoff und Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen, einschließlich der potenziellen Wachstumstreiber dieser Märkte, die Absicht des Unternehmens und der U of A, sich aktiv um Subventionen der Provinzen und des Bundes zu bemühen, die für Projekte mit Wasserstoff und grüner Energie in Nordamerika vergeben werden, und den Nutzen der entwickelten Wasserstoffkavernen in der Robinsons River Salt Liegenschaft zur Speicherung von Druckluftenergie beziehen.

Üblicherweise werden verschiedene Annahmen und Faktoren beim Ziehen von Schlussfolgerungen oder bei der Erstellung von Prognosen oder Vorhersagen in zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt, einschließlich - in Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen - Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, Salzkavernen im Robinsons River Salt Project zu erschließen, die für die Speicherung von Wasserstoff, Druckluft oder anderer Energie usw. verwendet werden können, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne für das Robinsons River Salt Project umzusetzen, einschließlich der Tatsache, dass es alle erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung dieser Explorationsaktivitäten erhält, dass es bei der Durchführung dieser Explorationsaktivitäten erfolgreich sein wird und dass es die gewünschten Ergebnisse dieser Explorationsaktivitäten erzielen wird, einschließlich der Tatsache, dass es dem Unternehmen gelingen wird, ein Bohrprogramm im Robinsons River Salt Project durchzuführen, bei dem Kernproben gewonnen werden, die von der U of A als Teil der Zusammenarbeit verwendet werden können, der Partnerschaft des Unternehmens mit der U of A, einschließlich der Tatsache, dass die Zusammenarbeit in Übereinstimmung mit der Sponsoring-Vereinbarung über die gemeinsame Forschungsarbeit durchgeführt wird und die erwarteten Vorteile für das Unternehmen und das Robinsons River Salt Project bringt, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen und die U of A bei der Planung und Durchführung eines ersten Feldversuchs zur Wasserstoffspeicherung in Salzstöcken in Kanada erfolgreich sein werden, dass sich die Märkte für Wasserstoff und die Wasserstoffspeicherung wie erwartet entwickeln werden und dass das Robinsons River Salt Project für Subventionen der Provinzen und des Bundes in Frage kommt und dass das Unternehmen und die U of A bei der Beantragung der entsprechenden Subventionen erfolgreich sein werden.

Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen auf angemessenen Annahmen der Geschäftsleitung des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Prognosen als richtig herausstellen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem das Risiko, dass die Exploration im Robinsons River Salt Project nicht in der derzeit geplanten Weise oder überhaupt nicht fortgesetzt wird, Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition der Pläne, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen, dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen wird, einschließlich der Tatsache, dass es dem Unternehmen nicht gelingen könnte, im Robinsons River Salt Project Salzkavernen zu erschließen, die Wasserstoff, Druckluft oder andere Energie usw. speichern können, dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der U of A nicht den erwarteten Nutzen für das Unternehmen oder das Robinsons River Salt Project erbringt, einschließlich des Risikos, dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit der U of A nicht im Rahmen des Sponsoring der gemeinsamen Forschung oder überhaupt nicht durchgeführt wird und nicht zur Planung und Durchführung eines ersten Feldversuchs zur Wasserstoffspeicherung in Salzstöcken in Kanada führt, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung der Wasserstoff- und Wasserstoffspeichermärkte, einschließlich des Risikos, dass diese Märkte aufgrund von branchenspezifischen Trends und Ereignissen, globalen wirtschaftlichen Trends und Ereignissen oder anderweitig nicht wie erwartet wachsen und sich entwickeln und einen Abschwung erleben, und des Risikos, dass die Zusammenarbeit nicht zu zusätzlichen Subventionen für das Unternehmen oder für das Robinsons River Salt Project führt. Die in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum derselben vorgenommen, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen infolge von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder anderen Faktoren zu aktualisieren oder zu ändern, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der in der vorliegenden Presserklärung enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die obigen Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Erklärung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen.

Die kanadische Wertpapierbörse (Canadian Securities Exchange, CSE) hat die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft, genehmigt noch zurückgewiesen.

