Der SMI hat sich am Montag über weite Strecken im negativen Bereich bewegt. Nach einem Schlussspurt konnte der Leitindex die Verluste abschütteln. Die Verunsicherung der Anleger sei gross, hiess es am Markt.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag unverändert geschlossen. Dabei bewegte sich der SMI über weite Strecken im negativen Bereich. Nach einem Schlussspurt konnte der SMI aber die Verluste abschütteln. Die Verunsicherung der Anleger sei gross, hiess es am Markt. Grund dafür waren die Zinssorgen und das Gezerre um das US-Haushaltsbudget. Die Laufzeit des Ende vergangenen Jahres...

Den vollständigen Artikel lesen ...