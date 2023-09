Die US-Börsen haben sich in der letzten Handelsstunde noch in den Plusbereich gerettet. Lange Zeit dominierten rote Vorzeichen zum Wochenauftakt, da die Aussicht auf weiter zu hohe Zinsen die Stimmung der Anleger belastete. So erreichte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erneut den höchsten Stand seit 2007.Der Dow Jones Industrial stieg zum Börsenschluss am Montag um 0,13 Prozent auf 34.006,88 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte 0,40 Prozent auf 4.337,44 Punkte zu. Für den technologielastigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...