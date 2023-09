Die Vereinigung "5 am Tag" (5 al día España) hat sich der Kampagne von Agrifood Comunicación und Cooperativas Agro-Alimentarias in Spanien angeschlossen. Ziel dieser Initiative ist es, das Ansehen von Lebensmittelproduzenten, -industrie und -vertrieb zu verbessern. Kampagne. Foto © 5 al día España Außerdem soll durch die Initiative in...

Den vollständigen Artikel lesen ...