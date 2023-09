In dem North Sea Port nimmt der Gütertransport über die Binnenschifffahrt in das Hinterland weiter zu. Innerhalb von fünf Jahren stieg er von 54 % auf beeindruckende 60 %. Das geht aus der fünften Hafenumfrage bei Unternehmen in dem gesamten grenzüberschreitenden Hafengebiet hervor. Als multimodaler Hafen engagiert sich der North Sea Port stark für nachhaltigen...

