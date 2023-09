Der Erzeugerpreis für Speisekartoffeln in Mecklenburg - Vorpommern ist zur Vorwoche um 4 EUR/dt abgesenkt worden. Die Preise für vorwiegend festkochende Knollen liegen zwischen 25 und 32 EUR/dt. Der Stand der Einlagerung ist gebietsweise sehr unterschiedlich. Bildquelle: Shutterstock.com Teils sind in einem Betrieb auf sandigem Boden bereits zwei Drittel der Ernte im Lager. In der...

