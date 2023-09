AIRBUS hat einen neuen Großauftrag erhalten und zwar von der Air France-KLM-Gruppe. Diese will 50 Airbus A350 bestellen. Hinzu kommt eine Kaufoption von 40 weiteren Flugzeuge. Die ersten Auslieferungen sind für 2026 und weiter bis 2030 geplant. Mit diesem Schritt will die Luftfahrtgruppe ihre Langstreckenflotte erneuern. Der Auftrag kommt zusätzlich zu den bereits bestellten 41 Airbus A350, von denen 22 bereits geliefert sind. Das gibt Auftrieb!



Catharina Nitsch aus Ihrre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



