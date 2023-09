Am Schweizer Aktienmarkt geht es mit den Kursen am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich abwärts. Zinssorgen lasten nach wie vor auf den Märkten, sagt ein Händler.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es mit den Kursen am Dienstag im frühen Handel mehrheitlich abwärts. Zinssorgen lasten nach wie vor auf den Märkten, sagt ein Händler. Dazu gesellen sich Konjunktursorgen, die zuletzt von den jüngsten Wirtschaftsdaten aus Europa genährt wurden. Entsprechend wagen sich die Investoren kaum vor. Vielmehr preisten sie bereits wesentlich höhere Zinsniveaus ein.

