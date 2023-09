ConocoPhilips: kommt der Bounce am Turnaround Tuesday?

Neue Kauflaune bei den Ölbullen? Upstream-Spezialist ConocoPhilips (COP) mit Pullback-Setup!

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: An den Aktienmärkten sahen wir an den vergangenen Tagen deutliche Abverkäufe, der Ölpreis korrigierte hingegen weniger stark. Hier sind die Bullen weiter an Bord. Wenn sich der heutige Dienstag als Turnaround Tuesday erweisen sollte, könnten wir bei der ConocoPhilips-Aktie nach dem Pullback der letzten Tage ein kleines Kursfeuerwerk beobachten.

Chart vom 25.09.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 121.07 USD

Meinung: ConocoPhilips konzentriert sich auf die Exploration und Förderung von fossiler Energieträger. Im Gegensatz zu anderen Öl- und Gas-Multis gibt praktisch keine Assets im Bereich der erneuerbaren Energie. Entsprechend stark ist die Korrelation mit dem schwarzen Gold. Bei den letzten Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten knapp enttäuscht, die aktuell bullische Konstellation könnte man trotzdem als Einladung für einen Long Trade sehen.

Mögliches Setup: Unser Long Setup bestehet aus dem Trigger über der letzten und dem Stop Loss unter der drittletzten Tageskerze. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 15. September. Frische Zahlen gibt es wieder am 2. November, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in COP.

Veröffentlichungsdatum: 26.09.2023

