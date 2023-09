Das neue Backup-Interface wird mit dem "Home Hub"-Wechselrichter und der "Home Batterie 48V" von Solaredge kombiniert. Die Lösung ist schwarzstartfähig, so der Hersteller.Auch im vergangenen Jahr war die Versorgungssicherheit in Deutschland so hoch wie in kaum einem anderen Land der Welt: Für gerade einmal 10,6 Minuten blieb 2022 im Durchschnitt der Strom weg. Nichts desto trotz wollen sich manche Haushalte für den Fall der Fälle rüsten - und investieren deshalb in eine Not- oder Ersatzstrom-Lösung. Solaredge sieht hier einen attraktiven Markt: Das israelische Unternehmen bietet in Deutschland ...

