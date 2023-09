AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-amerikanische Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla steht kurz vor der Einführung des Elektro-LKWs Semi, doch der Wettbewerb schläft nicht. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA, ISIN: US88160R1014) will nach jahrelangen Verzögerungen seinen Elektro-LKWs Semi in diesem Jahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...