Rechnet man die Daten aus einer repräsentativen Umfrage des Energieversorgers E.on hoch, könnte es 2024 in Deutschland 1,2 Millionen neue Photovoltaik-Anlagen geben. Für die Analyse hatte E.on das Meinungsforschungsinstitut Civey mit einer repräsentativen Umfrage in rund 10.000 Haushalten beauftragt. In der gaben 16,6 Prozent der Hausbesitzenden ohne Solaranlage an, die Installation einer Photovoltaik-Anlage (PV) bis Sommer 2024 zu planen. E.on nutzte Daten des Statistischen Bundesamtes, um diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...