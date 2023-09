Der Deutsche Industrieverband Concentrated Solar Power (DCPS) warnt davor, dass der geplante Industriestrompreis ungewollte Nebenwirkungen in Bezug auf erneuerbare Prozesswärme haben könnte. Etwa zwei Drittel des industriellen Energiebedarfs sei für das Bereitstellen von Prozesswärme nötig, heißt es in der Stellungnahme des DCSP zum Industriestrompreis. 85 % des industriellen Wärmebedarfs stamme aus fossilen Quellen. Wasserstoff und Strom seien derzeit die am verbreitetsten diskutierten Alternativen ...

