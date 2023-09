Zum Wochenstart war der Euro erstmals seit einem halben Jahr unter 1,06 Dollar gefallen. Ausschlaggebend für die Euro-Schwäche ist zum einen die angeschlagene Konjunktur im Währungsraum.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag weiter knapp unter der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Gegen Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0594 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Zum Wochenstart war der Euro erstmals seit einem halben Jahr unter 1,06 Dollar gefallen. Zum Schweizer Franken bewegte sich der US-Dollar am Dienstag per saldo kaum. Gegen Mittag notierte der «Greenback»...

Den vollständigen Artikel lesen ...