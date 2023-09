Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Die Abgaben hielten sich zwar in Grenzen, doch Marktteilnehmer fürchten, dass sich erhebliche Belastungen für die Aktienmärkte zusammenbrauen.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Die Abgaben hielten sich zwar in Grenzen, doch Marktteilnehmer fürchten, dass sich erhebliche Belastungen für die Aktienmärkte zusammenbrauen. Gegen Mittag verlor der EuroStoxx 50 0,72 Prozent auf 4137,23 Punkte. Mit dem französischen Cac 40 ging es um 0,62 Prozent auf 7069,42 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 hielt sich...

