Die jüngste Stabilisierung an den New Yorker Börsen wird am Dienstag erneut auf die Probe gestellt. Nach wie vor belastet die US-Geldpolitik die Stimmung.New York - Die jüngste Stabilisierung an den New Yorker Börsen wird am Dienstag erneut auf die Probe gestellt. Nach wie vor belastet die US-Geldpolitik die Stimmung. Zudem strapaziert die nahende mögliche Haushaltssperre zunehmend die Nerven der Anleger. Am vergangenen Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins zwar wie erwartet unverändert gelassen, aber eine mögliche weitere Zinserhöhung...

Den vollständigen Artikel lesen ...