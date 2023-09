Noch immer ist Künstliche Intelligenz, oder kurz KI, das beherrschende Thema in der Tech-Welt und auch an den Börsen. Amazon setzt ebenfalls darauf und werkelt hinter den Kulissen fleißig an entsprechenden Lösungen. Ganz offensichtlich ist der Internet-Gigant auch nicht verlegen darum, viel Geld in die Hand zu nehmen, um sich wichtige Marktanteile im Sektor zu sichern.Anzeige:Wie am Montag bekannt wurde, investiert Amazon (US0231351067) bis zu vier Milliarden US-Dollar in das noch erstaunlich junge Startup Anthropic. Jenes wurde erst vor rund ...

