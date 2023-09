Die US-Wettbewerbsbehörde FTC hat eine weitere Klage gegen Amazon eingereicht. Dabei nimmt die Federal Trade Commission (FTC) nun das "Marktplatzgeschäft" des Onlineriesen ins Visier und wirft ihm eine Monopolstellung vor. Die Aktie setzt ihren Abwärtstrend fort und generiert ein Verkaufssignal.Die Kartellklage der FTC und von 17 US-Bundesstaaten sei vor einem Bundesgericht in Seattle eingereicht worden, teilte die Behörde am Dienstag in New York weiter mit. Darin wird Amazon vorgeworfen, Konkurrenten ...

